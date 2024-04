Homem morre após ser empurrado nos trilhos do metrô de Nova York

Um jovem de 24 anos, Carlton McPherson, foi preso e acusado de homicídio por este incidente ocorrido na estação da rua 125, em East Harlem, norte de Manhattan, no mais recente incidente que deixa os usuários do metrô de Nova York em alerta máximo.

No que começa a ser uma cena repetida, um homem morreu na noite de segunda-feira (25) depois de ser empurrado nos trilhos quando um trem chegava a uma estação de metrô de Nova York, para onde militares foram destacados este mês de março para garantir a segurança dos viajantes.

Segundo a imprensa local, o jovem detido tem antecedentes de problemas mentais.

Poucas horas antes do incidente, funcionários do Departamento de Polícia anunciaram que 800 policiais se juntariam à vigilância do metrô para perseguir os infratores que entrassem sem pagar.

Estes se juntam ao contingente de 750 efetivos da Guarda Nacional, equivalentes a militares, que a governadora do estado, Kathy Hochul, ordenou mobilizar no início de março para monitorar e proteger as mais de 450 estações de metrô da gigantesca e antiga rede nova-iorquina.