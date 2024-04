Piloto tenta embarcar com duas garrafas de licor e ficará 10 meses preso

Laurence Russell compareceu bêbado ao serviço e tentou embarcar com as bebidas em voo transatlântico

Laurence Russell, piloto da Delta Airlines, foi condenado a dez meses de prisão após se apresentar ao serviço bêbado, no aeroporto de Edimburgo, na Escócia. O tribunal divulgou a condenação na última terça-feira, 19.

O piloto ainda tentou embarcar com duas garrafas de licor no voo com destino a Nova York na manhã do dia 16 de junho de 2023.

Russell foi submetido a um teste de bafômetro e um teste de álcool no sangue, e os resultados excederam o limite legal. Ele é cidadão estadunidense e foi demitido após o ocorrido. Os passageiros foram informados que o voo foi cancelado.