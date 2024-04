Ucrânia diz ter atacado dois navios russos na Crimeia após onda de bombardeios

A Ucrânia afirmou neste domingo (24) ter atacado dois navios militares russos na península anexada da Crimeia, após outra onda de bombardeios massivos contra Kiev e a região de Lviv, que não deixou vítimas.

A capital da Ucrânia e a região de Lviv, no oeste, sofreram bombardeios "maciços" russos na madrugada deste domingo, que não causaram vítimas, disseram as autoridades, e as forças de Kiev afirmaram ter atacado dois navios russos na Crimeia.

Rússia e Ucrânia intensificaram os bombardeios nas últimas semanas e no sábado as forças de Moscou reivindicaram a captura da aldeia de Ivanivske, perto de Bakhmut, no front oriental.