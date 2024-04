Carlos Sainz (Ferrari) vence GP da Austrália de Fórmula 1; Verstappen abandona

Essa foi a primeira 'dobradinha' da Ferrari desde o GP do Bahrein de 2022. Foi também o terceiro Grande Prêmio de Sainz e o primeiro desde a vitória no ano passado em Cingapura.

O espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, venceu neste domingo (24) o Grande Prêmio da Austrália, encerrando a série de vitórias da Red Bull nesta temporada, depois de o tricampeão mundial Max Verstappen ter abandonado a prova devido a um problema no freio de sua RB20.

"Foi uma corrida muito boa. Estou muito feliz, me senti muito bem lá. Claro que fisicamente não foi fácil, mas tive sorte de ficar mais ou menos sozinho e consegui administrar meu ritmo", declarou Sainz.

"A vida às vezes é uma loucura... o pódio no Bahrein, depois o apêndice, a recuperação, a vitória. É uma montanha-russa, mas adorei e estou extremamente feliz", comemorou.

Leclerc também vibrou com o resultado. "É uma sensação boa, especialmente para a equipe. Primeiro e segundo não acontecia desde o GP do Bahrein de 2022", disse o monegasco, que terminou à frente do britânico Lando Norris, terceiro ao volante de sua McLaren.