Bombardeios israelenses deixam um morto no leste do Líbano

Um cidadão sírio morreu neste domingo (24) em um bombardeio israelense no leste do Líbano, em uma zona que é reduto do Hezbollah, onde outros ataques poucas horas antes deixaram quatro feridos, informou uma fonte de segurança libanesa.

Israel e o Hezbollah, um aliado do movimento islamista palestino Hamas, têm entrado em conflito quase diariamente desde que o conflito em Gaza eclodiu, há mais de cinco meses.

Nas últimas semanas, Israel lançou bombardeios em áreas cada vez mais distantes da fronteira libanesa para atacar o Hezbollah, o que alimenta receios de que os combates possam levar a um conflito aberto.