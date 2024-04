Atlético-MG anuncia argentino Gabriel Milito como seu novo técnico

O Atlético-MG anunciou neste domingo (24) a contratação do técnico argentino Gabriel Milito para comandar a equipe até o final de 2025. "Gabriel Milito é o novo treinador do Galo! O clube e o argentino chegaram a um acordo", com contrato "até dezembro de 2025", diz um comunicado divulgado no site do time. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O técnico de 43 anos iniciará os trabalhos à frente da equipe de Belo Horizonte a partir desta segunda-feira, com a preparação para o jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, detalha o comunicado.

Esse primeiro desafio será imediato: no sábado, dia 30, terá que enfrentar o arquirrival, o Cruzeiro, em jogo decisivo. "Estou feliz e emocionado por treinar o Galo. Um gigante do futebol brasileiro e da América do Sul. Estou seguro que faremos um grande trabalho. Aproveito para dar parabéns ao Galo pelos 116 anos de história. Sucesso, e vamos para cima, Galo!", disse o ex-jogador, citado na nota. Milito chega ao Brasil depois de passar dois anos e oito meses no comando do Argentinos Juniors, e depois de ficar alguns meses afastado, livre no mercado.