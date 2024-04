Uruguai empata com País Basco (1-1) a três meses da Copa América

O Uruguai do técnico Marcelo Bielsa, com um time formado, em sua maioria, por jogadores reservas, empatou em 1 a 1 com uma seleção representante do País Basco em amistoso disputado em Bilbao neste sábado (23), preparatório para a Copa América (20 de junho a 14 de julho). O atacante Álvaro Djaló abriu o placar aos 44 minutos com uma excelente jogada em que após um giro chutou para o fundo da rede, sem chances para o goleiro da Celeste, Franco Israel. Esse foi o único grande momento de um primeiro tempo sem brilho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os primeiros 45 minutos levantaram algumas dúvidas sobre o potencial dos reservas e mostraram a importância de vários jogadores ausentes neste sábado, no momento em que faltam três meses para o torneio continental nos Estados Unidos.

A seleção uruguaia ameaçou no início com um domínio frenético bem ao estilo Bielsa, embora sem ideias nem precisão, e apenas o atacante Agustín Canobbio deu sinais de adaptação ao esquema do treinador na primeira etapa. As dúvidas, porém, começaram a se dissipar logo no início do segundo tempo, quando o meia Mathías Vecino, que joga na Lazio, aproveitou um erro defensivo da seleção basca e empatou aos 46 minutos. A partir do empate, o capitão Vecino e o meia Nicolás Fonseca (do River Plate) cresceram em campo, enquanto Canobbio manteve seu bom nível. Dessa forma, o Uruguai conseguiu colocar em prática algumas ideias de Bielsa.