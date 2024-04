Mais de 40 pessoas são encontradas após sequestro no México

O governo local não revelou o motivo do sequestro, nem anunciou prisões.

"No total, 66 pessoas teriam sido privadas de liberdade, das quais 42 foram localizadas (24 adultos e 18 meninas e meninos)", informou na rede social X o governador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya. "A operação de busca prossegue."

Autoridades anunciaram ontem o sequestro de pessoas em residências de bairros populares da cidade. Um relatório da Secretaria de Segurança, ao qual um colaborador da AFP teve acesso, indica que os sequestradores chegaram em caminhonetes com armas longas e curtas, e dispararam tiros para o ar, segundo depoimentos recolhidos.

A imprensa de Sinaloa reportou que os reféns pertenciam a sete famílias de diferentes bairros de Culiacán. Após as denúncias, o governo anunciou uma operação especial com militares e membros da Guarda Nacional para localizar as vítimas.