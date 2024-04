Guarda costeira da China atinge barco filipino com canhões de água em mar sob disputa

Navios da guarda costeira chinesa atingiram um barco de suprimentos filipino com canhões de água neste sábado, no mais recente confronto próximo a um banco de areia disputado no Mar da China Meridional, causando ferimentos aos membros da tripulação e danos à embarcação, disseram autoridades filipinas. Os Estados Unidos e o Japão expressaram imediatamente seu apoio às Filipinas e alertaram para os sucessivos confrontos no Banco de Areia Second Thomas (recife submerso no Mar da China Meridional) ao longo do último ano.

O afastado banco de areia tem sido ocupado por um pequeno contingente da marinha e dos fuzileiros navais filipinos em um navio de guerra encalhado desde 1999, mas tem sido cercado pela guarda costeira chinesa e suspeitos de milícias em um impasse territorial.

O ataque com canhão de água de hoje foi a segunda vez que o barco filipino Unaizah May 4 foi danificado pela guarda costeira chinesa somente neste mês. Escoltada por dois navios da guarda costeira filipina, a embarcação estava a caminho de entregar suprimentos a um novo grupo de marinheiros das Filipinas no banco de areia quando foram bloqueados e cercados.