Eriksson realiza sonho de comandar o Liverpool em Anfield

O ex-técnico da seleção da Inglaterra, o sueco Sven-Goran Eriksson, que sofre de câncer avançado, realizou seu sonho de comandar o Liverpool numa partida beneficente disputada neste sábado (23) em Anfield.

O sueco de 76 anos pisou sorridente no gramado do estádio, repleto de torcedores que ergueram seus lenços vermelhos para cantar o hino "You'll Never Walk Alone" antes do apito inicial.

Depois, Eriksson se sentou ao lado dos ex-jogadores dos 'Reds' Ian Rush, John Barnes e John Aldrige para liderar uma equipe de 'lendas' do clube formada, entre outros, por Fernando Torres e Steven Gerrard, que enfrentou um time de antigos ídolos do Ajax.