Câncer de Kate comove o Reino Unido

A princesa Catherine, que já estava no centro das atenções no Reino Unido desde meados de janeiro, quando passou por uma cirurgia abdominal cercada de mistério, dominava neste sábado as manchetes do país, após anunciar, na véspera, que sofre de câncer.

Catherine, 42 anos, pôs fim aos rumores e especulações que circulavam desde que a sua cirurgia foi anunciada, há dois meses, e informou que iniciou o tratamento quimioterápico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Catherine, você não está sozinha", publicou o The Sun, ecoando o choque e o carinho pela princesa de Gales no Reino Unido. Outro tabloide, o Daily Mail, atacou comentários das redes sociais "que têm vendido teorias de conspiração repugnantes para explicar a sua ausência da vida pública".