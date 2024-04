Argentina goleia El Salvador (3-0) em seu primeiro amistoso do ano

Com a ausência do capitão Lionel Messi, a Argentina derrotou El Salvador por 3 a 0 nesta sexta-feira (22), na Filadélfia, nos Estados Unidos, no início de sua excusão de amistoso de preparação para a defesa do título da Copa América. O zagueiro Cristian Romero marcou primeiro aos 16 minutos e Enzo Fernández (42') e Giovani Lo Celso (52') completaram o placar no Lincoln Financial Field, casa do Philadelphia Eagles, da NFL. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A tricampeã mundial terá um novo teste na terça-feira contra a Costa Rica, em Los Angeles (Califórnia), onde tampouco poderá contar com Messi, que está afastado devido a uma lesão na coxa.

Em uma noite fria na Filadélfia, a Argentina não precisou do craque do Inter Miami para vencer com tranquilidade sua primeira partida do ano. Lionel Scaloni, com a continuidade no comando assegurada após as dúvidas manifestadas em novembro, escalou um time titular com a maioria dos seus jogadores habituais e depois ainda aproveitou para dar minutos a jovens como Alejandro Garnacho e Valentín Barco, que fez sua estreia na equipe principal aos 19 anos de idade. "Estamos felizes, além do resultado, da forma como encararam o jogo, da intensidade", disse Scaloni.

"Em termos gerais acho que foi um bom jogo e os jogadores que queríamos ver foram bem e nos deram mais opções", destacou. "Faremos algumas mudanças para o próximo (jogo) e avaliaremos como foi a excursão". Para a Albiceleste, que deu 24 chutes a gol contra dois dos adversários, alguns toques de talento de seus principais jogadores foram suficientes para superar El Salvador, seleção que acumula 21 jogos sem vencer. A resistência inicial da equipe comandada pelo espanhol David Dóniga rachou após 15 minutos de jogo, quando Romero subiu mais alto que seus zagueiros para desviar de cabeça para a rede um escanteio cobrado por Ángel Di María. El Salvador, que não conseguiu se classificar para a Copa América (20 de junho a 14 de julho), teve sua melhor chance aos 28 minutos, em um chute perigoso de Jairo Henríquez em que a bola desviou em um zagueiro e passou perto da trave de 'Dibu' Martínez. A ameaça salvadorenha acabou sendo apenas uma miragem e a Argentina aproveitou os espaços para implantar de forma mais eficaz seu jogo de troca de passes. As triangulações entre seus atacantes causaram estragos na defesa da seleção centro-americana e em uma delas veio o segundo gol, quase no intervalo.

Di María recebeu a bola na ponta direita e deixou para a chegada de Rodrigo de Paul, cujo passe para trás foi finalizado por Giovani Lo Celso na direção de Enzo Fernández, que mandou para o fundo da rede.