Prosopometamorfopsia, o pesadelo de ver rostos deformados

Victor Sharrah acordou uma manhã e, apavorado, se deu conta de que via seu companheiro de apartamento com orelhas pontudas, olhos gigantescos e a boca na extensão das bordas do rosto. Tentando manter a calma, Sharrah levou o cão para passear, mas as pessoas com quem cruzava na rua tinham rostos igualmente estranhos e distorcidos. "Meu primeiro pensamento foi que tinha acordado em um mundo demoníaco", disse Sharrah à AFP em telefonema de sua casa em Clarksville, Tennessee.

"Comecei a ficar realmente nervoso", disse este chef de 58 anos. Ele contou que chegou a pensar em se internar "em uma unidade psiquiátrica". No entanto, Sharrah não havia "perdido a razão por completo", como temia. Com a ajuda de especialistas, ele descobriu que sofre de uma condição visual extremamente rara chamada prosopometamorfopsia, ou PMO.

Para as pessoas com esta condição, os rostos aparecem distorcidos de diversas maneiras. Enquanto Sharrah vê demônios, alguns veem elfos, disse à AFP um estudioso da PMO, Antonio Mello. Para alguns pacientes, a metade do rosto que vem diante de si aparece derretida. Outros veem rostos arroxeados ou verdes, ou rostos em constante movimento. Às vezes, a condição dura apenas poucos dias. Porém, mais de três anos depois daquela manhã assustadora de novembro de 2020, Sharrah ainda vê "demônios". O caso de Sharrah é muito particular.

Diferentemente de outras pessoas com PMO, quando vê rostos em telas planas, eles parecem normais. Isto permitiu a Mello e outros pesquisadores do Dartmouth College, nos Estados Unidos, criar as primeiras imagens "fotorrealistas" que representam como as pessoas com PMO veem os rostos, segundo estudo publicado nesta sexta-feira (22) na revista científica The Lancet. Para criar as imagens, os cientistas fizeram Sharrah comparar fotos de Mello e de outra pessoa como apareciam em uma tela de computador, com as distorções que via em seus rostos reais.