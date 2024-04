Motim republicano na Câmara dos Representantes após aprovação do orçamento federal dos EUA

A conservadora Marjorie Taylor Greene, apoiadora do ex-presidente Donald Trump, disse à imprensa que apresentou a "moção para anular" a adoção do orçamento, apoiado por Johnson, o que ela considera "uma traição ao povo americano" e aos "eleitores republicanos".

Uma congressista republicana ameaçou destituir o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, por considerar como "traição" a aprovação do orçamento para o Estado federal nesta sexta-feira (22), que agora depende de uma votação no Senado para evitar a paralisação dos serviços públicos.

Após a aprovação na Câmara dos Representantes, o texto passa agora ao Senado, que tem até a meia-noite desta sexta para adotá-lo. Caso contrário, haverá cortes nos fundos para as administrações públicas e o seu consequente fechamento temporário, conhecido como "shutdown".

"Tenho respeito por ele como pessoa, mas ele não está fazendo o trabalho", disse Greene, que acredita que os congressistas poderão votar sobre o futuro de Johnson quando retornarem do recesso da Páscoa em duas semanas.

É uma situação extremamente impopular cujos efeitos serão sentidos já no início da próxima semana.

A lista de consequências do "shutdown" é longa: militares e agentes de segurança não recebem seus salários, os escritórios públicos e parques nacionais permanecem fechados, ajuda alimentar não chega ao seu destino, entre outras.

"Vamos terminar o trabalho hoje", pediu o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer.

Os legisladores costumam chegar a um acordo de última hora, mas desta vez já alertaram algumas autoridades para um risco real de paralisia, dada a incerteza sobre a votação no Senado.

Até o momento, o Congresso adotou uma série de leis secundárias para prolongar o orçamento federal por alguns dias, ou no máximo alguns meses.

Os Estados Unidos estão emperrados há meses sem adotar uma lei orçamentária definitiva que cubra todo o ano fiscal de 2024, que termina em 30 de setembro, em meio a disputas entre os democratas do presidente Joe Biden e alguns republicanos que defendem uma ortodoxia muito estrita.

Assim que um destes mini-orçamentos estiver prestes a expirar, como acontecerá nesta sexta-feira, existe o risco de paralisação parcial da administração federal.

O projeto de lei proíbe todo financiamento direto dos Estados Unidos à agência da ONU para os refugiados palestinos, a UNRWA, que esteve no centro de uma controvérsia desde que Israel acusou, em janeiro, 12 de seus 30.000 funcionários de estarem envolvidos no ataque do Hamas em 7 de outubro.

A medida foi amplamente criticada pela ala esquerda do Partido Democrata.

"Votarei contra este projeto de lei que proíbe a ajuda às crianças de Gaza que morrem de fome", anunciou o congressista Ro Khanna em uma mensagem na rede social X.

O texto também destina fundos para Taiwan, bem como há medidas sobre imigração, um tema explosivo na campanha eleitoral.

A iniciativa prevê a contratação de dezenas de milhares de agentes para a patrulha de fronteira.

Para finalizar o orçamento, o projeto de lei incorpora uma série de medidas, como a proibição das embaixadas americanas de hastear a bandeira arco-íris da comunidade LGBTQIA+, algo que algumas costumavam fazer em datas específicas.

Um texto aprovado em 9 de março já havia garantido outra parte do orçamento de 2024.

