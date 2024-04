Vídeo de Lula correndo viraliza em meio a queda de popularidade

O que dezenas de entrevistas sobre os projetos de governo não conseguiram foi possível com uma sessão de exercício físico: um vídeo com mais de 10 milhões de visualizações veio em socorro do presidente Lula, em baixa nas pesquisas.

Enquanto corre com o Palácio da Alvorada ao fundo, o presidente, 78, exibe um look esportivo com o qual não era visto desde as sessões de fisioterapia pelas quais passou após uma cirurgia no quadril no ano passado.

O discurso de Lula é curto e não menciona os conflitos estrangeiros nem os embates no Congresso. Ele dá conselhos para ter uma vida longa e saudável.