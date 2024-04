Salman Rushdie acredita que IA poderá escrever roteiros de cinema e alguns livros

"O mesmo vale para os roteiristas. Como Hollywood está constantemente criando novas versões do mesmo filme, a inteligência artificial poderia ser usada para redigir roteiros", acrescentou.

O autor de "Os versos satânicos", no entanto, acredita que escritores não devem utilizar a IA, nem devem se preocupar com possíveis imitações.

Ele explicou que percebeu isso com um texto escrito pelo ChatGPT com a instrução "200 palavras no estilo de Salman Rushdie". "O resultado foi um monte de bobagens. Nenhum leitor que tivesse lido uma única página minha poderia pensar que eu era o autor. Bastante tranquilizador", avaliou.

"O sistema se contenta em assimilar enormes quantidades de texto e apresentar uma nova versão. Nenhuma originalidade pode ser encontrada. Também parece carecer completamente de senso de humor. São grandes lacunas".