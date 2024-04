Kim Ju Ae, a filha adolescente do líder da Coreia do Norte que poderia sucedê-lo

A imprensa oficial nunca a identificou pelo nome, mas a inteligência sul-coreana diz que ela é Ju Ae, filha de Kim e de sua esposa, a ex-cantora e primeira-dama Ri Sol Ju, que se acredita terem se casado em 2009.

Acreditava-se que ela fosse a segunda filha do líder, mas no ano passado a Coreia do Sul disse que "não podia confirmar com certeza" se realmente existe um filho mais velho.

Também não se sabe exatamente quantos anos ela tem, embora em 2013, quando visitou a Coreia do Norte, o ex-jogador da NBA Dennis Rodman afirmou ter visto a filha bebê de Kim, chamada Ju Ae.