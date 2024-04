'Furiosa', filme da saga Mad Max, estreará em Cannes

O filme, que será lançado no dia 24 de maio na Espanha e na América Latina, será apresentado fora de competição em Cannes.

O filme de George Miller será exibido no dia 15 de maio na presença dos atores Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke.

O filme "Furiosa" da saga Mad Max será exibido pela primeira vez no 77º Festival de Cinema de Cannes, anunciaram nesta quinta-feira (21) os organizadores, nove anos depois de "Mad Max: Estrada da Fúria", o quarto filme da saga pós-apocalíptica.

"Furiosa: Uma Saga Mad Max" explora as origens da heroína que apareceu em "Estrada da Fúria", filme vencedor do Oscar com Charlize Theron e Tom Hardy.

Anya Taylor-Joy, conhecida pela série "O Gambito da Rainha", interpreta a jovem Furiosa neste filme.

Capturada por uma horda de motociclistas liderada pelo senhor da guerra Dementus, ela tentará encontrar o caminho de volta para casa.