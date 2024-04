Bombardeio russo na capital da Ucrânia deixa ao menos 13 feridos

A Rússia disparou 31 mísseis balísticos e de cruzeiro contra Kiev antes do amanhecer desta quinta-feira, 21, no primeiro ataque à capital ucraniana em 44 dias, segundo as autoridades. As defesas aéreas ucranianas abateram todos os mísseis lançados, embora 13 pessoas, entre elas uma criança, tenham se ferido com a queda de destroços, segundo as autoridades.

Os moradores de Kiev foram acordados por explosões por volta das 5h da manhã, quando os mísseis chegaram quase ao mesmo tempo, vindos de diferentes direções, disse Serhii Popko, chefe da Administração da Cidade de Kiev.

A Força Aérea da Ucrânia disse que a Rússia lançou dois mísseis balísticos e 29 mísseis de cruzeiro contra a capital.