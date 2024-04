Atenas 2004: a história de um legado olímpico desperdiçado

A construção tem janelas quebradas, está repleta de grafites e lixo. No chão, folhetos de viagem amarelados. É difícil de imaginar que há 20 anos este mesmo local recebia as competições de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004. O estado desta instalação esportiva é o símbolo das grandes dificuldades que a Grécia enfrentou depois dos Jogos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para o presidente do Comitê Olímpico Grego, Spyros Capralos, se houve uma a lição a aprender com o evento é que as cidades-sede "não deveriam tentar construir instalações permanentes que depois não servirão para nada".

"Não é segredo para ninguém que a Grécia gastou muito dinheiro para construir instalações ultramodernas. Mas, depois da construção, já não havia mais orçamento" para garantir a valorização e manutenção das infraestruturas, explica Capralos em entrevista à AFP. Segundo o Ministério de Finanças da Grécia, os Jogos Olímpicos de Atenas custaram 8,5 bilhões de euros (R$ 46,2 bilhões em cotação atual). O fechamento do estádio Olímpico, que recebeu as provas de atletismo, foi ordenado pelo governo em setembro do ano passado, depois que a cobertura de aço de 18 mil toneladas foi reprovada em testes de segurança.

O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, afirmou então que o estádio, que deve ser reaberto antes do final de abril, não recebia manutenção havia 20 anos. "Foi dito a cada ministro de Esportes que assumiam suas funções: 'por favor, faça trabalhos de manutenção'", lamenta Capralos. Costas Cartalis, um dos principais supervisores para o Estado grego durante os trabalhos de construção entre 2001 e 2004, avalia que os Jogos foram "esquecidos, assim como a obrigação de utilizar as estruturas". "É um problema habitual com as infraestruturas públicas", explica.

Ao ser contactada pela AFP, a sociedade pública encarregada de encontrar investidores para várias sedes olímpicas antigas, a Hellenic Public Properties, não respondeu a um pedido de entrevista. Alguns locais foram transformados em centros comerciais, uma universidade, um campo de tiro para a polícia e um escritório para a defesa civil. No litoral ateniense, em Elliniko, instalações esportivas em ruínas há anos foram demolidas para dar lugar a um projeto residencial, um cassino e um parque.