Sorteio define grupos do torneio de futebol masculino dos Jogos de Paris

A 'Albiceleste', que tem duas medalhas de ouro em sua história (2004 e 2008), ficou no grupo B, com Ucrânia e Marrocos como adversários confirmados. O quarto membro da chave será a seleção que ficar na terceira colocação da Copa da Ásia Sub-23.

Depois de vencer as duas últimas edições dos Jogos, a Seleção é a grande ausência em Paris, depois de não ter conseguido uma das vagas no Pré-Olímpico Sul-Americano, disputado entre janeiro e fevereiro na Venezuela, que definiu Argentina e Paraguai como os representantes do continente.

Por sua vez, o Paraguai, vice-campeão olímpico em 2004, caiu no grupo D, ao lado de Israel, Mali e o campeão da Copa da Ásia Sub-23.

Dona da casa, a França, que sonha em contar com Kylian Mbappé, está no grupo A com Estados Unidos, Nova Zelândia e o vencedor de uma repescagem entre uma seleção asiática e uma africana.

Outra das favoritas, a Espanha, vice-campeã nos Jogos de Tóquio, ficou no grupo C, com Egito, República Dominicana e o vice-campeão da Copa da Ásia Sub-23.