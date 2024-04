Sabalenka diz estar com 'coração partido' após morte de seu ex-namorado

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka disse nesta quarta-feira (20) que está "de coração partido" após o aparente suicídio do ex-jogador de hóquei no gelo Konstantin Koltsov, com quem disse que não tinha mais um relacionamento amoroso.

"A morte de Konstantin é uma tragédia impensável e, embora não estivéssemos mais juntos, meu coração está partido", disse Sabalenka, segunda colocada no ranking mundial feminino, em seus primeiros comentários desde a morte de Koltsov, na segunda-feira.

"Por favor, respeitem a minha privacidade e a de sua família durante este momento difícil", acrescentou Sabalenka num comunicado divulgado por seu representante.