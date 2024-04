Repescagem define últimos 3 classificados para Euro 2024

Na "via A", correspondente às equipes de maior nível nesta repescagem, a Polônia tem em sua chave Estônia, País de Gales e Finlândia. A seleção que avançar cairá no Grupo D da Euro, junto com França, Holanda e Áustria.

Na "via B", Israel e Islândia se enfrentam de um lado para pegarem o vencedor do duelo entre Bósnia e Ucrânia. Se conseguirem avançar nesta primeira rodada, Israel e Ucrânia garantem uma dimensão geopolítica ao torneio. O classificado vai para o Grupo E, formado por Bélgica, Eslováquia e Romênia.

Por último, na "via C", que no papel é a de menor nível, o vencedor do confronto entre Geórgia e Luxemburgo disputará vaga com quem passar entre Grécia e Cazaquistão. Uma dessas quatro seleções vai disputar a Euro no Grupo F, junto com Turquia, Portugal e República Tcheca.

Os jogos da primeira rodada serão disputados na casa do país mais bem classificado na Liga das Nações, enquanto o anfitrião da segunda rodada foi determinado em um sorteio realizado em novembro.

-- Programação da repescagem da Eurocopa de 2024 (horário de Brasília):