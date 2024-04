Investigação sobre tentativa de acesso aos registros médicos de Kate Middleton

A polícia de Londres, procurada pela AFP, afirmou que não foi solicitada a intervir no caso "neste momento"

Uma investigação está em curso nesta quarta-feira, 20, segundo várias fontes, em meio a suspeitas de que um funcionário da clínica londrina onde a princesa Catherine foi operada teria tentado acessar seus registros médicos sem autorização.

A princesa de Gales, esposa do herdeiro do trono britânico, o príncipe William, foi submetida a uma cirurgia abdominal na London Clinic no dia 16 de janeiro, onde permaneceu internada durante dez dias.

O Palácio de Kensington, que cuida da comunicação dos príncipes de Gales, não forneceu detalhes da cirurgia e insistiu que Kate gostaria que "suas informações médicas pessoais permanecessem privadas".