Courtois é operado 'com sucesso' após nova lesão de joelho

O goleiro belga Thibaut Courtois foi operado "com sucesso" para tratar de uma ruptura no menisco interno do joelho direito, informou o Real Madrid nesta quarta-feira (20).

Courtois vai iniciar seu processo de recuperação "nos próximos dias", segundo o clube espanhol, que não deu um prazo para o seu retorno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a imprensa local, ele não joga mais nesta temporada e está fora da Eurocopa.