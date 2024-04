Foto da rainha Elizabeth II com netos também foi manipulada digitalmente, diz agência

Uma imagem publicada pela família real tornou-se alvo de acusações de manipulação de imagem nesta semana. A fotografia tirada em agosto de 2022 e publicada pelo Palácio de Kesington em abril de 2023, que mostra a rainha Elizabeth II com alguns de seus netos, foi "melhorada digitalmente na fonte", disse a empresa Getty Images.

Para o The Telegraph, um porta-voz do banco de imagens declarou na segunda-feira, 18, que "A Getty Images revisou a imagem em questão e colocou uma nota do editor nela, afirmando que a imagem foi aprimorada digitalmente na fonte".

Na fotografia, publicada para marcar a data que em que a rainha Elizabeth II faria 97 anos, é possível notar algumas inconsistências, como uma parte da estampa xadrez da saia da rainha desalinhada, sugerindo uma possível sobreposição de fotos, um botão do sofá, no lado direito da imagem, que também parece ter sido "emendado" com diferentes fotos, e sombras pretas atrás da orelha de Louis e do colarinho da camisa de George.