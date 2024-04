Década concluída em 2023 foi a mais quente registrada, alerta a ONU

A década que terminou em 2023 foi a mais quente desde que começaram os registros, as geleiras sofreram perdas recordes e houve um aumento sem precedentes do nível do mar, alertou a ONU nesta terça-feira (19).

Um relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) confirmou os dados preliminares que mostram que 2023 estabeleceu níveis de calor sem precedentes desde o início dos registros.

A mesma agência da ONU, com sede em Genebra, também observou que a década que terminou em 2023 foi a mais quente desde o início das medições.