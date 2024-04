Após vencer Indian Wells, Alcaraz chega ao Masters 1000 de Miami 'com muita confiança'

"Me sinto muito bem agora, com muita confiança e acho que estou jogando um ótimo tênis", declarou no Hard Rock Stadium, na emblemática cidade da Flórida.

O espanhol Carlos Alcaraz, número 2 da ranking da ATP, chega ao Masters 1000 de Miami muito satisfeito com seu jogo, dois dias depois de vencer o torneio de Indian Wells, como disse nesta terça-feira (19) em encontro com jornalistas.

No sábado, os dois protagonizaram uma emocionante semifinal no Masters 1000 de Indian Wells, vencida por 1-6, 6-3 e 6-2 pelo jogador de El Palmar.

Questionado sobre Sinner, com quem só se encontrou na final de Miami, Alcaraz enalteceu a rivalidade.

"Sempre fico nervoso quando jogo contra ele porque sei o que tenho que fazer. Sei que tenho que jogar no meu melhor nível", disse ele. "Mas estou sempre animado para jogar contra ele porque gosto dessas batalhas".

Alcaraz encerrou no domingo uma seca incomum em sua curta carreira repleta de triunfos. Antes de erguer o troféu em Indian Wells, o vencedor de dois Grand Slams e cinco Masters 1000 não disputava uma final desde agosto.

No torneio no deserto californiano, o espanhol conseguiu virar a semifinal contra Sinner e a final contra o russo Daniil Medvedev, mostrando uma versão mais paciente do que em outras ocasiões, com trocas mais longas.

Um aspecto de seu jogo que ele afirmou estar trabalhando com sua equipe.

"Sou um jogador que tem uma grande variedade de golpes, e às vezes isso pode ser confuso e pode fazer com que eu apresse muito os golpes. E isso no tênis não é muito bom", reconheceu.