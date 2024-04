Xi Jinping parabeniza Putin por reeleição e reafirma parceria da China com a Rússia

O presidente da China, Xi Jinping, parabenizou nesta segunda-feira, 18, Vladimir Putin por sua reeleição como presidente da Rússia, segundo comunicado oficial. Xi afirmou que vê "grande importância" nas relações bilaterais com a Rússia e que "está disposto a manter uma comunicação próxima" para promover a parceria estratégica entre ambos, com benefícios mútuos para os países e suas populações. "Sua reeleição reflete totalmente o apoio do povo russo a você. Acredito que, sob sua liderança, a Rússia será capaz de alcançar maiores conquistas no desenvolvimento e na construção nacional", disse Xi a Putin, conforme a nota.