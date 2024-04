Uruguai divulga lista de convocados para amistosos; Darwin Núñez fica de fora

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) divulgou nesta segunda-feira (18) a lista dos 27 jogadores convocados pelo técnico Marcelo Bielsa para os próximos amistosos da 'Celeste', com destaque para a ausência do atacante Darwin Núñez, artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Os uruguaios vão enfrentar a seleção do País Basco no próximo sábado, em Bilbao (Espanha), e a Costa do Marfim no dia 26 de março, em Lens (França).

Os dois jogos são preparatórios para a disputa da Copa América, de 20 de junho a 14 de julho, nos Estados Unidos, e para a continuidade das Eliminatórias para o Mundial de 2026, que retornam em setembro.