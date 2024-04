'Stormy': atriz pornô fala sobre envolvimento com Trump em novo documentário

Um documentário lançado nesta segunda-feira (18) relata as consequências do breve encontro que Stormy Daniels, uma das maiores estrelas do cinema adulto, supostamente teve com Donald Trump em 2006, da perspectiva da artista.

A produção chega à plataforma Peacock semanas antes de o ex-presidente ir a julgamento por supostamente ocultar os pagamentos para subornar a atriz pornô, um dos muitos casos que o pré-candidato do Partido Republicano enfrenta na esfera criminal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O documentário se apoia em entrevistas e imagens contemporâneas para contar o que aconteceu quando a equipe de Trump tentou esconder a suposta relação enquanto ele fazia sua campanha pela Casa Branca, pagando 130.000 dólares (R$ 651.000 na cotação atual) à atriz pornô.