Putin faz aparição pública na Praça Vermelha após eleições criticadas pelo Ocidente

Putin, de 71 anos, foi reeleito para o seu quinto mandato com 87,28% dos votos, em um pleito que durou três dias sem um candidato opositor com opções reais e que também foram realizadas nas regiões da Ucrânia ocupadas pelas forças russas.

O presidente Vladimir Putin comemorou, nesta segunda-feira (18), diante de uma multidão na Praça Vermelha o "retorno" à Rússia dos territórios ucranianos anexados, um dia depois de seu triunfo nas eleições presidenciais, consideradas ilegítimas pelos países do Ocidente.

Os outros três candidatos obtiveram 4,31%, 3,85% e 3,20% respectivamente, segundo este resultado, que não inclui os votos no exterior.

Putin apareceu junto com os três candidatos que concorreram contra ele nas eleições, após recebê-los em uma reunião no Kremlin na qual todos o parabenizaram.

"De mãos dadas avançaremos e isso nos tornará mais fortes [...] Viva a Rússia!", disse Putin à multidão que assistiu a uma apresentação musical na Praça Vermelha de Moscou, coincidindo com o 10º aniversário da anexação da península ucraniana da Crimeia.

Todos os principais opositores de Putin estão mortos, na prisão ou no exílio.

As eleições aconteceram um mês depois que o principal detrator de Putin, Alexei Navalny, morreu na prisão.

É um resultado "excepcional" e uma "confirmação eloquente do apoio do povo russo" ao presidente, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Putin, no poder há quase 25 anos, conseguiu 10 pontos a mais do que em 2018.

Vladimir Putin "é o alicerce de nosso país", comentou Viktoria, de 23 anos, funcionária de uma empresa estatal que se dirigia ao show na Praça Vermelha.

Elena, economista de 64 anos, disse que não ficou surpresa com o resultado "porque qualquer cidadão que respeite o nosso país votou em Putin".