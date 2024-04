Putin diz que concordou com troca de Navalni por prisioneiros dias antes da morte do opositor

Um dia após vencer as eleições presidenciais da Rússia com quase 90% dos votos, o presidente Vladimir Putin afirmou nesta segunda-feira, 18, que apoiava a ideia de libertar o líder da oposição Alexei Navalni em uma troca de prisioneiros com países ocidentais, poucos dias antes de sua morte, em 16 de fevereiro.

A fala coincide com declarações de aliados de Navalni feitas no mês passado, sobre supostas negociações com autoridades russas e ocidentais sobre uma troca de prisioneiros que envolveria Alexei Navalni. A amiga de longa data do político, Maria Pevchikh, disse que as conversações estavam na fase final poucos dias antes da morte súbita e inexplicável do crítico do Kremlin. Ela acusou Putin de "se livrar" de Navalni para não trocá-lo, mas não ofereceu nenhuma evidência para apoiar suas afirmações, e elas não puderam ser confirmadas de forma independente.

'O que quer que tenha acontecido, aconteceu'

"Acredite ou não, mas a pessoa que falou comigo nem terminou a frase quando eu disse: 'concordo'", disse Putin em resposta a uma pergunta de um jornalista sobre a morte de Navalni. Ele acrescentou que a sua única condição era que Navalni não regressasse à Rússia. "Mas, infelizmente, o que quer que tenha acontecido, aconteceu", disse Putin