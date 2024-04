Nottingham Forest é punido com perda de 4 pontos no Campeonato Inglês

O Nottingham Forest foi punido com a perda de quatro pontos na classificação do Campeonato Inglês por infringir as normas financeiras da competição, informou a Premier League nesta segunda-feira (18).

O clube reconheceu não ter seguido as regras de rentabilidade e viabilidade, ultrapassando em 34,5 milhões de libras esterlinas (R$ 220 milhões na cotação atual) o limite permitido de prejuízo, que no seu caso estava fixado em 61 milhões de libras (R$ 389 milhões).

Geralmente, os clubes são autorizados a ter um prejuízo máximo de 105 milhões de libras (R$ 669 milhões) em um período de avaliação de três anos, mas essa quantia cai em 22 milhões de libras (R$ 140 milhões) a cada temporada passada na segunda divisão. No caso do Forest, foram duas temporadas no período em questão.