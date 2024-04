Kate Middleton aparece em novas imagens, sorrindo ao lado do príncipe William

Em um vídeo e uma foto que seriam de sábado publicadas pelo tabloide The Sun, Kate, de 42 anos, caminha vestindo calças legging e uma blusa de manga comprida pretas.

Mas a longa ausência de Kate, que costuma ser uma das mulheres mais fotografadas do mundo, desencadeou uma onda de especulações.

Junto com as novas imagens, o jornal The Sun escreveu: "Ótimo ver você, Kate".

"Esta foto vai silenciar as teorias da conspiração", afirmou outro veículo, o Daily Mail. Também "vai tranquilizar os fãs de que a princesa está se recuperando bem" após sua operação, acrescentou.

Antes, na segunda-feira passada, ela havia sido fotografada dentro de um carro com o príncipe William.

Segundo o jornal The Sun, Catherine e William foram no domingo a um evento esportivo do qual seus três filhos - George, Charlotte e Louis - participaram.

A imprensa britânica indicou no fim de semana e nesta segunda que Kate não retomará sua vida pública antes de 17 de abril.