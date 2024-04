Itália desconvoca Acerbi por insultos racistas contra brasileiro Juan Jesus

O zagueiro da Inter de Milão, Francesco Acerbi, deixou a concentração da seleção da Itália nesta segunda-feira (18), que se prepara para disputar dois amistosos nos Estados Unidos, após as informações de que proferiu insultos racistas contra o brasileiro Juan Jesus, do Napoli.

Nas imagens da partida, o zagueiro brasileiro reclama com o árbitro Federico La Penna, aparentemente dizendo: "Ele me chamou de negro".

Depois do jogo, Juan Jesus, que marcou o gol de empate do Napoli, afirmou que Acerbi "passou do ponto", mas que ambos haviam esclarecido as coisas.

"Ele se desculpou e percebeu que tinha ido longe demais... São coisas que acontecem em campo e ficam no campo", declarou o brasileiro à plataforma DAZN.

A Serie A, organizadora do Campeonato Italiano, informou à AFP que o relatório regular do "juiz esportivo" Gerardo Mastrandrea será publicado na terça-feira. O documento irá confirmar se Acerbi será investigado por abuso racial pelo incidente.