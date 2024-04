Corte Interamericana condena Colômbia por espionar defensores dos direitos humanos

A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou a Colômbia por "executar atividades arbitrárias de inteligência" contra defensores dos direitos humanos desde 1990, segundo sentença divulgada nesta segunda-feira (18).

O tribunal declarou a Colômbia "internacionalmente responsável pela violação de diferentes direitos humanos, em detrimento de determinados membros da Corporação Coletivo de Advogados José Alvear Restrepo (Cajar), ONG dedicada à defesa e promoção dos direitos humanos", destaca a decisão.

A Colômbia "violou" os direitos das vítimas ao "colher e manter diversas informações, incluindo dados pessoais", com os quais foram criados arquivos que continham anotações e registros de diferentes naturezas sobre as vítimas, ações que fizeram com que os membros da Cajar fossem desqualificados e vinculados a grupos guerrilheiros.