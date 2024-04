Chefe da UNRWA denuncia que Israel o proibiu de entrar em Gaza

Segundo publicação do chefe da UNRWA na rede social X, "as autoridades israelenses negaram" seu ingresso no território palestino, sob bombardeios de Israel desde 7 de outubro.

No Cairo, Lazzarini disse aos jornalistas que pretendia ir a Rafah nesta segunda através do posto de fronteira entre o Egito e Gaza, mas que informaram que sua "entrada não estava autorizada".

Consultadas pela AFP, as autoridades israelenses se recusaram a comentar as acusações.

No final de janeiro, Israel acusou 12 funcionários da agência de estarem envolvidos no violento ataque do Hamas em seu território em 7 de outubro, que desencadeou no conflito.

O porta-voz do governo israelense, Avi Hyman, reiterou nesta segunda essas acusações e afirmou que alguns dos trabalhadores da UNRWA "participaram ativamente do massacre" daquela dia.