Al Hol, principal campo de famílias de jihadistas na Síria

O campo de Al Hol é o maior dos dois instalados no nordeste da Síria para receber as famílias dos combatentes do Estado Islâmico (EI).

Após a derrota do "califado" do EI em março de 2019, vários países começaram lentamente a repatriar seus cidadãos.

Os iraquianos sempre foram a "nacionalidade dominante" no campo e chegaram a ter 30.000 cidadãos no local, segundo a ONG Médicos Sem Fronteiras.

Administrado pelas Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas por curdos e apoiadas pelos Estados Unidos, o campo chegou a abrigar 70.000 detentos, quando a coalizão antijihadista internacional intensificou o cerco ao reduto do EI em Baguz, Síria, no fim de 2018.

Muitos europeus foram levados para Roj, um campo menor e mais bem cuidado, perto da fronteira com a Turquia, onde atualmente estão detidas 2.500 pessoas, a maioria "estrangeiros", ou seja, nem sírios, nem iraquianos.

Os iraquianos são o maior grupo (20.144), seguidos pelos sírios (16.710). Dois terços dos 6.612 "estrangeiros" são pessoas com menos de 17 anos, segundo a administração do campo.

As forças curdas de segurança e as FDS protegem o campo, com supervisão de uma administração civil curda.

Dezenas de agências da ONU e ONGs locais e internacionais fornecem serviços de saúde, água, saneamento, educação e segurança.

Mas a administração em geral do campo está sob responsabilidade do grupo americano Blumont, pago pelo Departamento de Estado, com apoio financeiro da França para assistência humanitária e melhoras na infraestrutura.