Onda de calor atinge o país e Rio tem sensação térmica de 62,3 ºC

Em Guaratiba, na zona oeste do Rio, a sensação térmica chegou a 62,3 graus Celsius às 9h55, informou no X (antigo Twitter) o Sistema Alerta Rio, que apontou que se tratava da maior marca desde que começaram a fazer essas medições em 2014.

Uma onda de calor que atinge o Brasil alcançou novos recordes neste domingo (17), com uma sensação térmica de 62,3 °C no Rio de Janeiro, a maior em uma década, enquanto São Paulo vive o mês de março mais quente de sua história.

Foi o segundo dia consecutivo de recordes, após os 60,1 °C de sensação térmica também na zona oeste no sábado. A marca mais alta anterior havia sido em novembro do ano passado (59,7 °C).

São Paulo, por sua vez, teve no sábado o dia mais quente do ano, com 34,7 °C.

Os cariocas também procuravam refúgio no Parque Nacional da Tijuca, uma importante reserva natural no meio da cidade.

As praias de Ipanema e Copacabana estavam lotadas, enquanto as autoridades divulgavam dicas para lidar com o calor.

Já no sul do país, chuvas extremas, que devem continuar na semana que vem, causaram estragos, segundo as autoridades.

"A semana será de muito alto risco no Centro-Sul do Brasil por chuva intensa e tempestades. Sistema que mais preocupa é uma muito intensa frente fria que chegará com chuva torrencial e possíveis vendavais", alertou neste domingo a agência de informações meteorológicas MetSul.

Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, foram registrados "volumes excepcionalmente altos" de precipitação, de até 300 milímetros.

A prefeitura do município de Uruguaiana, o mais atingido do estado, divulgou imagens de ruas inundadas e ônibus submersos.

Estima-se que possam cair até 500 mm de chuvas, de acordo com o Metsul.

Em fevereiro, o Rio Grande do Sul foi sufocado por temperaturas extremas devido a uma "cúpula de calor extremo" proveniente da Argentina.

Especialistas atribuem os fenômenos extremos e a instabilidade meteorológica às mudanças climáticas e à intensificação do fenômeno El Niño.

Os cientistas estimam que as temperaturas globais atuais são cerca de 1,2 °C mais altas do que no meio do século XIX, o que causa aumento de inundações, secas e ondas de calor.

ll/arm/ic