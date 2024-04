Morre aos 75 anos o aclamado primatólogo Frans de Wall

Lynne Nygaard, presidente do Departamento de Psicologia da Emory, lembrou De Waal como "um pensador extraordinariamente profundo" que poderia oferecer "perspectivas que transcendem todas as disciplinas".

"É difícil resumir a enorme extensão de Frans de Waal, tanto globalmente quanto aqui na Emory", destacou o comunicado.

De Waal escreveu livros aclamados pela crítica que ajudaram a explicar sua pesquisa para um público mais amplo, incluindo 'Our Inner Ape: The Best And Worst Of Human Nature', entre outros.

"Eu aproximei um pouco os símios dos humanos, mas também reduzi um pouco os humanos", afirmou, conforme lembrado pela Emory.

O cientista foi um palestrante prolífico, e suas palestras TED foram vistas milhões de vezes, incluindo uma de 2011 na qual ele mostrou o espírito de "reconciliação" próprio dos chimpanzés, a empatia e reciprocidade dos macacos que compartilhavam comida, e comparou esse comportamento social com o de seus primos humanos.

"A humanidade é na verdade muito mais cooperativa e empática do que se pensa", disse na palestra.