Jornalista da AFP detida em Istambul é libertada

Uma jornalista da Agence France-Presse (AFP), detida pela polícia neste domingo (17) enquanto cobria as celebrações do Ano Novo curdo em Istambul, na Turquia, foi libertada após ficar presa por seis horas.

Eylul Yasar, jornalista do serviço de vídeo da AFP, estava prestes a gravar as celebrações do "Norouz" quando foi detida em um posto de controle, informaram outros repórteres presentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com eles e outras testemunhas, Yasar se opôs a uma revista corporal que considerou "muito insistente" e foi levada em uma van policial.