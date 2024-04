Embaixada denuncia sequestro de cidadã russa no nordeste do México

Uma mulher russa que viajava pela região nordeste do México teria sido sequestrada, informou a embaixada desse país neste sábado, citando informações da imprensa local.

Segundo dados obtidos pela delegação, a mulher viajou em um veículo de Monterrey (estado de Nuevo León, nordeste) até a cidade de Reynosa (estado de Tamaulipas), na fronteira com os Estados Unidos, "acompanhada por mexicanos que conhecia".

"A Embaixada da Rússia no México está em contato com as autoridades policiais locais, assim como com o marido da mulher russa sequestrada", indicou a sede diplomática em um comunicado divulgado em sua conta no X.