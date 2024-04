Presidente francês reitera possibilidade de 'operações no terreno' na Ucrânia

O presidente da França, Emmanuel Macron, reiterou, em uma entrevista publicada no sábado (16) à noite no jornal Le Parisien, que talvez sejam necessárias "operações no terreno" na Ucrânia.

"Talvez em algum momento - não desejo e não tomarei a iniciativa - seja necessário realizar operações no terreno, sejam quais forem, para contra-atacar as forças russas", declarou na conversa realizada na sexta-feira após seu retorno de Berlim, onde se encontrou com os líderes alemão e polonês.

"A força da França é que podemos fazê-lo", afirmou.