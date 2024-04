Atirador deixa 3 mortos na Pensilvânia, diz polícia; moradores são orientados a buscar abrigo

Um homem matou três pessoas a tiros neste sábado, 16, em Falls Township, no Estado americano da Pensilvânia, segundo autoridades locais. Os moradores do município foram orientados a buscar abrigo enquanto as autoridades buscam pelo suspeito.

A ordem para que as pessoas buscassem abrigo foi emitida pelas autoridades locais na manhã deste sábado, por volta das 9h30 no horário local, 10h30 pelo horário de Brasília. O comércio foi orientado a fechar as ordens até segunda ordem e o desfile em celebração a Dia de São Patrício foi cancelado. (Com agências internacionais).