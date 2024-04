Presidente da Colômbia propõe reforma constitucional por choques com Congresso

"Se as instituições que hoje temos na Colômbia não são capazes de estarem à altura das reformas sociais que o povo decretou através de seu voto [...] então a Colômbia tem que ir para uma Assembleia Nacional Constituinte", disse durante uma mobilização de indígenas que o apoiam na cidade de Cali (sudoeste).

No poder desde agosto de 2022, o presidente de esquerda não conseguiu convencer os congressistas para que deem luz verde a seus projetos de lei com vistas a modificar o sistema de saúde, de pensões e trabalhista.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, propôs nesta sexta-feira (15) mudar a Constituição diante da negativa do Congresso opositor de aprovar várias de suas reformas ambiciosas, em um choque que motivou várias manifestações.

É a primeira vez que Petro sugere modificar a Carta Magna. Antes, pediu a seus eleitores que saíssem às ruas para pressionar o Congresso.

"A Colômbia não tem que se ajoelhar, o triunfo popular de 2022 se respeita", acrescentou.

O governo quer reduzir a participação privada na prestação dos serviços de saúde e no pagamento de pensões, assim como ampliar os benefícios aos trabalhadores. Mas Petro perdeu as maiorias nas casas do Legislativo poucos meses depois de sua posse.