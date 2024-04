Navio de ONG começa a descarregar alimentos em Gaza

Um navio de uma ONG espanhola começou a descarregar, nesta sexta-feira (15), 200 toneladas de mantimentos na Faixa de Gaza, ameaçada pela fome após mais de cinco meses de guerra entre Israel e o Hamas. O movimento islamista, que governa Gaza, propôs uma trégua e uma troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos, com condições menores do que as anteriormente pleiteadas. Israel indicou que enviará uma delegação ao Catar para retomar essas negociações. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O navio da ONG espanhola Open Arms, que partiu na terça-feira do porto cipriota de Larnaca, inaugurou um corredor marítimo aberto por iniciativa da União Europeia com o apoio de outros países.

Ele rebocava uma balsa de outra ONG, a World Central Kitchen (WCK, do chef espanhol José Andrés), que começou a transportar os suprimentos até um cais provisório construído a sudoeste da Cidade de Gaza, no norte da Faixa, disse à AFP uma porta-voz da WCK, Linda Roth. As Nações Unidas alertam para o risco de fome em Gaza. "Os médicos já não veem bebês de tamanho normal" em Gaza, declarou um funcionário da ONU, que se disse "aterrorizado" com as 180 mulheres, famintas e desidratadas, que dão à luz, em média, a cada dia no território palestino. A situação é especialmente grave no norte da Faixa de Gaza, devastado pelos combates e confrontado com uma situação caótica, com saques que tornam praticamente impossível a distribuição de insumos.

O Hamas acusou na quinta-feira o exército israelense de ter disparado de "tanques e helicópteros" contra pessoas que esperavam uma distribuição de farinha em uma praça da Cidade de Gaza, matando pelo menos 20 pessoas e ferindo 155. O exército israelense afirmou que foram "palestinos armados" que abriram fogo contra a multidão. No hospital de Al Shifa, o maior do norte do território, um colaborador da AFP viu ambulâncias transportando cadáveres e pessoas feridas. As negociações mediadas pelos Estados Unidos, Catar e Egito para um cessar das hostilidades deram sinais de avanço. O Hamas, que até agora exigia um cessar-fogo definitivo com Israel, propôs uma trégua de seis semanas e uma troca de 20 a 50 prisioneiros palestinos por cada refém israelense, segundo uma fonte desse movimento islamista. É uma cifra consideravelmente inferior à sua proposta anterior, de aproximadamente um refém por 100 presos palestinos, mencionada por uma fonte do Hamas no final de fevereiro.

Israel, que não enviou uma delegação ao ciclo anterior de conversações no Egito, anunciou que enviará uma ao Catar. Os Estados Unidos estão "cautelosamente otimistas" sobre a possibilidade de um acordo, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby. O conflito eclodiu em 7 de outubro, quando comandos islamistas mataram 1.160 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250 em uma incursão no sul de Israel, segundo um levantamento da AFP com base em dados israelenses.