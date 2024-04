Navio de ajuda humanitária chega em Gaza com 200 toneladas de comida

O primeiro navio que levou ajuda humanitária à Faixa de Gaza por meio de um corredor marítimo a partir do Chipre chegou, nesta sexta-feira, 15, ao território palestino. Cerca de 200 toneladas de alimentos foram enviadas pela embarcação, destinadas a aliviar a crise humanitária no enclave cinco meses após o início da guerra entre Israel e Hamas.

A World Central Kitchen opera 65 cozinhas em Gaza, onde serviu 32 milhões de refeições desde o início da guerra, disse o grupo. A ajuda inclui arroz, farinha, lentilha, feijão, atum e carne enlatada, segundo a porta-voz da World Central Kitchen, Linda Roth.

O corredor marítimo aberto por iniciativa da União Europeia com apoio de outros países foi uma das soluções apontadas pela comunidade internacional para evitar a fome em Gaza. A ONU alerta para o risco de fome em Gaza, em particular no norte, de difícil acesso e onde vivem quase 300 mil pessoas atualmente.

Diante da ameaça da fome, vários países tentam entregar ajuda humanitária por terra, mar e ar ao território. A ajuda por via terrestre chega principalmente do Egito, pelo posto de fronteira de Rafah, no extremo sul de Gaza, mas é insuficiente diante da grave escassez sofrida pelos 2,4 milhões de moradores do território palestino.