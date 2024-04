Na era do digital, Nova York inaugura um 'museu imersivo e sensorial'

O Museu de Arte e Tecnologia Mercer Labs, do artista Roy Nachum - pintor, escultor, montador e criador de trilhas sonoras, música eletrônica, jogos de luzes, lasers, fotos e vídeos -, foi inaugurado em janeiro no centro financeiro Wall Street, sul de Manhattan.

Apresentado como um "museu de arte e tecnologia", Nova York inaugurou na era da tecnologia digital e das redes sociais um espaço "imersivo e sensorial", concebido por um designer contemporâneo israelense especialista em sons e luzes, com ingressos de aproximadamente US$ 50 (R$ 248) para um público novo.

Mesmo para uma cidade tão cara como Nova York, com sua ampla oferta cultural e de entretenimento, o preço do ingresso é alto: US$ 52 (R$ 258,76) por adulto, US$ 46 (R$ 228,90) para idosos ou jovens, ou seja, cerca de US$ 200 (R$ 995,24) para uma família de quatro pessoas.

Mas Cayre garante uma hora de "experiência suprema".

Assim como muitos lugares abertos de Manhattan nos últimos anos, o Mercer Labs deve estampar o Instagram ou TikTok com suas vistas panorâmicas do "Summit One" da Torre Vanderbilt, com vidros e espelhos, ou do observatório e terraço ao ar livre dos arranha-céus One World Trade Center e The Edge.