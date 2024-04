Juiz autoriza promotora que processou Trump a prosseguir no caso

Um juiz do estado da Geórgia decidiu, nesta sexta-feira (15), que a promotora que apresentou acusações de interferência eleitoral em 2020 contra o ex-presidente Donald Trump pode permanecer no caso, embora tenha exigido que seu principal assessor, com quem teve um relacionamento afetivo, se afastasse.

De fato, Wade apresentou sua "demissão, com efeito imediato" em uma carta publicada horas depois da decisão, afirmando que agiu "no interesse da democracia, por lealdade ao povo americano e para fazer avançar a questão o mais rapidamente possível".

Mas afirmou que havia "uma aparência de comportamento inapropriado" e denunciou uma "enorme falta de julgamento" por parte da promotora distrital. O juiz decidiu que Willis podia permanecer no caso se o investigador Nathan Wade se retirasse do mesmo, o que ocorreu nesta sexta-feira.

O juiz Scott McAfee concluiu que não havia provas suficientes de um "conflito de interesses" devido ao relacionamento íntimo de Fani Willis com um promotor investigador que contratou para o caso, no qual o ex-presidente republicano (2017-2021) está envolvido.

"Usaremos todas as opções legais disponíveis enquanto continuamos lutando para pôr fim a este processo", disse anteriormente, em nota, o advogado do ex-presidente na Geórgia, Steve Sadow.

A decisão do juiz McAfee ocorre no mesmo dia em que um magistrado do estado de Nova York anunciou o adiamento do início de outro processo previsto para 25 de março sobre pagamentos ocultos a uma atriz pornô durante a campanha eleitoral de 2016.

O candidato republicano, que desafiará o democrata Joe Biden nas eleições de novembro, já conseguiu adiar seu julgamento federal em Washington por tentar reverter ilegalmente os resultados das eleições de 2020, invocando imunidade como ex-presidente. O processo devia ter começado em 4 de março.

O Tribunal Supremo aceitou abordar a questão e fixar os detalhes para 25 de abril, antes de uma decisão prevista para junho ou julho.